В Кольцово пассажир пытался незаконно вывезти 5 новых телефонов в Узбекистан

Кольцовские таможенники остановили 28-летнего гражданина Узбекистана, который пытался тайно перевезти 5 новых телефонов в свою страну.

Пассажир рейса Екатеринбург – Наманган сообщил инспекторам, что правила таможни он не знал, а технику его попросили доставить товарищи. «Таможенные правила размещены на официальном сайте ФТС России. Кроме того, в международном терминале аэропорта установлены стенды с правилами и регулярно звучит аудиоинформирование», – подчеркнул начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Как уточнили в пресс-службе Уральского таможенного управления, инспекторы признали партию мобильных телефонов коммерческой и изъяли. Теперь пассажиру грозит штраф от половины до двукратной стоимости смартфонов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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