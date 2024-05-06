российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 мая 2024, 13:43 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Кольцово пассажир пытался незаконно вывезти 5 новых телефонов в Узбекистан

Фото Уральского таможенного управления

Кольцовские таможенники остановили 28-летнего гражданина Узбекистана, который пытался тайно перевезти 5 новых телефонов в свою страну.

Пассажир рейса Екатеринбург – Наманган сообщил инспекторам, что правила таможни он не знал, а технику его попросили доставить товарищи. «Таможенные правила размещены на официальном сайте ФТС России. Кроме того, в международном терминале аэропорта установлены стенды с правилами и регулярно звучит аудиоинформирование», – подчеркнул начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Как уточнили в пресс-службе Уральского таможенного управления, инспекторы признали партию мобильных телефонов коммерческой и изъяли. Теперь пассажиру грозит штраф от половины до двукратной стоимости смартфонов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,