Депутаты Госдумы получили подарки к инаугурации Путина (ФОТО)

Депутаты Госдумы получили официальные приглашения на завтрашнюю церемонию инаугурации президента Владимира Путина. Кроме того, парламентариям раздали сувениры – памятные медали и почтовые конверты с особой маркой. Об этом рассказал «Новому Дню» депутат Максим Иванов.

Сегодня же был утвержден график работы Государственной думы на ближайшую неделю. По словам Максима Иванова, пленарное заседание 8 мая отменено. Следующее состоится в пятницу, 10 мая, когда вся страна будет отдыхать. Ожидается, что в этот день депутаты утвердят кандидатуру председателя правительства, которую к тому времени внесет президент.

В воскресенье, 12 мая, профильные комитеты думы будут встречаться с кандидатами на посты вице-премьеров и министров. 13 и 14 мая их будут утверждать на пленарных заседаниях.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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