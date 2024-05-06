В Екатеринбурге началась запись детей в санатории

Сегодня в Екатеринбурге в рамках летней оздоровительной кампании началась запись детей в санатории. Прием заявлений продлится до 13 мая.
Заявление можно будет подать дистанционно, через портал госуслуг, а также лично в многофункциональном центре (МФЦ).
В мэрии уточнили, что каждый ребенок, чьи родители подадут заявление, имеет право на однократное получение путевки в санаторий за счет субсидии из бюджета Свердловской области. Всего в санатории смогут поехать 5 тысяч детей, еще 1650 ребят отправятся на «Поезде здоровья» на Черное море.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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