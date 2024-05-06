В Екатеринбурге началась запись детей в санатории

Сегодня в Екатеринбурге в рамках летней оздоровительной кампании началась запись детей в санатории. Прием заявлений продлится до 13 мая.

Заявление можно будет подать дистанционно, через портал госуслуг, а также лично в многофункциональном центре (МФЦ).

В мэрии уточнили, что каждый ребенок, чьи родители подадут заявление, имеет право на однократное получение путевки в санаторий за счет субсидии из бюджета Свердловской области. Всего в санатории смогут поехать 5 тысяч детей, еще 1650 ребят отправятся на «Поезде здоровья» на Черное море.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube