Стало известно, кто поехал на инаугурацию Путина с Урала

На церемонию инаугурации президента Владимира Путина, которая начнется сегодня в 12:00 (мск), приглашены не только полпреды, губернаторы, члены правительства, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, но и доверенные лица, которые помогли главе государства вновь победить на выборах.

От Свердловской области в этом списке – глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский, директор «Завода имени Калинина» Николай Клейн, модельер Дмитрий Шишкин, командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина, руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес, бывший сенатор от Свердловской области Александр Школьник.

В Екатеринбурге о планах устроить коллективный просмотр церемонии сообщила Общественная палата Свердловской области. В планах городских и областных депутатов такого нет, однако несколько опрошенных «Новым Днем» народных избранников сообщили, что непременно посмотрят инаугурацию.

Напомним, что в 2012 году на церемонию вступления Владимира Путина в должность были приглашены губернатор Александр Мишарин, учитель гимназии №9 Екатерина Белоцерковская, ректор УГГА Николай Косарев, заместитель главного врача ОДКБ № 1 по онкологии и гематологии Лариса Фечина, депутат заксо Евгений Артюх, руководитель народного штаба, доктор Исаак Спектор и начальник механо-сборочного цеха «Уралвагонзавода» Игорь Холманских.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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