Врачи рассказали, чего нельзя делать со змеей после укуса

Врачи из школы тактической медицины и первой помощи «Спасти жизнь» рассказали, чего категорически нельзя делать после укуса змеи. На Урале из опасных водятся только гадюки обыкновенные, их яд гемолитический, который разрушает стенки тонких кровеносных сосудов, растворяет некоторые белки и эритроциты, способствует образованию тромбов и нарушению свертывания крови. «Категорически нельзя ловить змею, чтобы показать потом врачу для опознания. В нашей практике такие случаи были. Однажды женщина привезла с собой змею. Пришлось потом отвозить ее обратно в лес», – рассказали «Новому Дню» медики.

Также они напомнили, что нельзя принимать алкоголь, двигать пораженной конечностью, делать надрезы в месте укуса или стараться «вырезать» его. Запрещается отсасывать яд из раны или накладывать на пораженную конечность жгуты и повязки. Также нельзя прикладывать теплые компрессы, равно как и лед, прижигать рану.

«В качестве первой помощи нужно уложить пострадавшего, успокоить его, вызвать врачей. С пораженной конечности снять украшения, расстегнуть стесняющую одежду. Обездвижить конечность. Обеспечить обильное питье пострадавшему. Наложить асептическую повязку на рану», – добавили в школе первой помощи.

Екатеринбург, Елена Сычева

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