Стал известен полный кард турнира RCC 19, который пройдет в Екатеринбурге 11 мая. Его хедлайнерами станут Александр Шлеменко и Куат Хамитов. Билеты давно раскуплены.

Полный кард турнира выглядит так

1 пара, 2 раунда по 5 минут, до 70,3 кг

Рейтинговый бой по ММА

Бэк Антонин (дебют), Прага, Чехия

Мананников Даниил (дебют), Оренбург, Россия

2 пара, 3 раунда по 5 минут, 65,8 кг

Рейтинговый бой по ММА

Фукс Максим (дебют), Екатеринбург, Россия

Белоглазов Кирилл (1-1), Елец, Россия

3 пара, 3 раунда по 5 минут, до 77,1 кг

Рейтинговый бой по ММА

Минязев Чингиз (3-2), Екатеринбург, Россия

Барахоев Ислам (4-2), Назрань, Россия

4 пара, 3 раунда по 5 минут, 70,3 кг

Рейтинговый бой по ММА

Дворцов Александр (6-1), Челябинск, Россия

Зеленски Илья (7-0), Гомель, Беларусь

5 пара, 3 раунда по 5 минут, 77,1 кг

Рейтинговый бой по ММА

Васильев Александр (11-2-1), Екатеринбург, Россия

Викторов Максим (10-2), Москва, Россия

6 пара, 3 раунда по 5 минут, до 67,5 кг

Рейтинговый бой по ММА

Симонов Константин (8-4), Екатеринбург, Россия

Ерак Густаво (25-8), Индаятуба, Бразилия

7 пара, 3 раунда по 5 минут, до 61,2 кг

Рейтинговый бой по ММА

Александров Куаныш (12-3-1), Талица, Россия

Оливейра Хамирес (11-6), Жакарайпе, Бразилия

8 пара, 3 раунда по 5 минут, 72 кг

Рейтинговый бой по ММА

Джаниев Хаял (3-0), Челябинск, Россия

Нилов Александр (4-3), Подольск, Россия

9 пара, 3 раунда по 5 минут, до 61,2 кг

Рейтинговый бой по ММА

Михайлов Никита (10-3), Старый Оскол, Россия

Лоуренсо Эдсон (13-6), Сан Пауло, Бразилия

10 пара, 3 раунда по 5 минут, 63 кг

Рейтинговый бой по ММА

Лаврентьев Денис (13-2), Екатеринбург, Россия

Чопуров Асаф (3-0), Волгоград, Россия

11 пара, 3 раунда по 5 минут, до 83,9 кг

Рейтинговый бой по ММА

Мартынов Сергей (17-5), Ростов-на-Дону, Россия

Аббасов Кямрян (24-6), Новороссийск, Россия

12 пара, 3 раунда по 5 минут, до 70,3 кг

Рейтинговый бой по ММА

Нагибин Тимур (21-8), Екатеринбург, Россия

TBA

13 пара, 3 раунда по 5 минут, 100 кг

Рейтинговый бой по ММА

Штырков Иван (22-2-1), Екатеринбург, Россия

Антигулов Гаджимурад (21-10), Махачкала, Россия

14 пара, 3 раунда по 5 минут, 83,9 кг

Рейтинговый бой по ММА

Шлеменко Александр (64-15-1-1), Омск, Россия

Хамитов Куат (24-8-1), Алматы, Казахстан

Екатеринбург, Елена Сычева

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