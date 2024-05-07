Стал известен полный кард турнира RCC 19, который пройдет в Екатеринбурге 11 мая. Его хедлайнерами станут Александр Шлеменко и Куат Хамитов. Билеты давно раскуплены.
Полный кард турнира выглядит так
1 пара, 2 раунда по 5 минут, до 70,3 кг
Рейтинговый бой по ММА
Бэк Антонин (дебют), Прага, Чехия
Мананников Даниил (дебют), Оренбург, Россия
2 пара, 3 раунда по 5 минут, 65,8 кг
Рейтинговый бой по ММА
Фукс Максим (дебют), Екатеринбург, Россия
Белоглазов Кирилл (1-1), Елец, Россия
3 пара, 3 раунда по 5 минут, до 77,1 кг
Рейтинговый бой по ММА
Минязев Чингиз (3-2), Екатеринбург, Россия
Барахоев Ислам (4-2), Назрань, Россия
4 пара, 3 раунда по 5 минут, 70,3 кг
Рейтинговый бой по ММА
Дворцов Александр (6-1), Челябинск, Россия
Зеленски Илья (7-0), Гомель, Беларусь
5 пара, 3 раунда по 5 минут, 77,1 кг
Рейтинговый бой по ММА
Васильев Александр (11-2-1), Екатеринбург, Россия
Викторов Максим (10-2), Москва, Россия
6 пара, 3 раунда по 5 минут, до 67,5 кг
Рейтинговый бой по ММА
Симонов Константин (8-4), Екатеринбург, Россия
Ерак Густаво (25-8), Индаятуба, Бразилия
7 пара, 3 раунда по 5 минут, до 61,2 кг
Рейтинговый бой по ММА
Александров Куаныш (12-3-1), Талица, Россия
Оливейра Хамирес (11-6), Жакарайпе, Бразилия
8 пара, 3 раунда по 5 минут, 72 кг
Рейтинговый бой по ММА
Джаниев Хаял (3-0), Челябинск, Россия
Нилов Александр (4-3), Подольск, Россия
9 пара, 3 раунда по 5 минут, до 61,2 кг
Рейтинговый бой по ММА
Михайлов Никита (10-3), Старый Оскол, Россия
Лоуренсо Эдсон (13-6), Сан Пауло, Бразилия
10 пара, 3 раунда по 5 минут, 63 кг
Рейтинговый бой по ММА
Лаврентьев Денис (13-2), Екатеринбург, Россия
Чопуров Асаф (3-0), Волгоград, Россия
11 пара, 3 раунда по 5 минут, до 83,9 кг
Рейтинговый бой по ММА
Мартынов Сергей (17-5), Ростов-на-Дону, Россия
Аббасов Кямрян (24-6), Новороссийск, Россия
12 пара, 3 раунда по 5 минут, до 70,3 кг
Рейтинговый бой по ММА
Нагибин Тимур (21-8), Екатеринбург, Россия
TBA
13 пара, 3 раунда по 5 минут, 100 кг
Рейтинговый бой по ММА
Штырков Иван (22-2-1), Екатеринбург, Россия
Антигулов Гаджимурад (21-10), Махачкала, Россия
14 пара, 3 раунда по 5 минут, 83,9 кг
Рейтинговый бой по ММА
Шлеменко Александр (64-15-1-1), Омск, Россия
Хамитов Куат (24-8-1), Алматы, Казахстан
Екатеринбург, Елена Сычева
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