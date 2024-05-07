В День радио студенты отмыли памятник Попову. Шествия не будет

В Екатеринбурге начались мероприятия, посвященные Дню радио. Первым делом студенты УрФУ вымыли памятник Александру Попову возле Главпочтамта.

Об этом рассказал на пресс-конференции директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков. «Каждое 7 мая мы моем памятник Попову. Это добрая традиция, которая сохраняется в прежнем формате, потому что помыть памятник онлайн никак нельзя», – отметил он.

Пройдут в честь праздника и другие мероприятия. В 10:00 в Институте радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ начался турнир по киберспорту, а в 13:30 откроется фестиваль «День радио». Там будут фотозоны, фудкорты, ярмарка вакансий от компаний-партнеров, лекции. В 14:00 состоится встреча с ветеранами РТФ УПИ.

Еще два мероприятия пройдут онлайн – «чтобы и охват был, и безопасность удалось соблюсти». По словам Обабкова, в сети состоится студенческий концерт и онлайн-шествие. «Мы будем отслеживать на картах, как у нас люди идут, кто ставит метки, кто что пишет. Это уже почти традиционная форма. Произошел неизбежный процесс смены формата. Не проводить эти мероприятия мы не можем, потому что люди привыкли, люди их любят, это для нас большой праздник», – отметил он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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