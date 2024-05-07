От укусов клещей пострадали 5713 свердловчан

С начала весеннего сезона от укусов клещей в Свердловской области пострадали 5713 человек. На этой неделе из-за сильного похолодания активность клещей снизилась, но санврачи предупреждают: это временно.

Как соообщает пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора, в лабораториях было исследовано 1757 особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,6% проб, моноцитарный эрлихиоз – в 3,3%, гранулоцитарный анаплазмоз – в 0,5%. В 39,5% обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 5 человек, на клещевой боррелиоз – 31 человек.

В 2024 году в Свердловской области запланированы акарицидные обработки на территории 11 330 га. К настоящему моменту обработано 2772,8 га.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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