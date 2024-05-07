Мэр Орлов наградил тренеров Академии единоборств РМК (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с тренерами и сотрудниками Академии единоборств РМК в честь шестилетия спортивного комплекса, за которое он стал одним из самых известных в стране. «Академия единоборств РМК – гордость нашего города. Уже на протяжении шести лет это место притяжения профессионалов и любителей боевых искусств. Именно на вашей базе регулярно проходят значимые мероприятия международного уровня, что стало новой визитной карточкой Екатеринбурга. А сама академия стала центром воспитания будущих чемпионов. Вы идете уверенными шагами к поставленным целям. Мы верим в ваши силы», – сказал Алексей Орлов.

Глава города наградил 15 человек за развитие спорта в Екатеринбурге почетными грамотами и благодарственными письмами. Это те люди, которые всю свою жизнь и время посвящают работе с подрастающим поколением. Отдельно Алексей Орлов почетной грамотой отметил весь коллектив Академии РМК. «Наши спортсмены выступают по всему миру в разных дисциплинах, и наш бренд, который плотно связан с Екатеринбургом, знают и внутри России, и далеко за ее пределами. На своих событиях мы часто говорим, что Екатеринбург – это столица единоборств России, и это действительно так», – сказал генеральный директор спортивного комплекса Евгений Звездников.

Отметим, что уральский центр развития единоборств в 2019 и 2020 годах был отмечен как лучшая спортивная площадка страны, а несколько месяцев назад руководитель академии вошел в число лучших менеджеров страны.

Екатеринбург, Елена Сычева

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