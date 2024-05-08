Дороги на севере области завалило снегом (ФОТО)

На севере Свердловской области начались сильные снегопады, что затрудняет дорожное движение.
Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, прямо сейчас снег идет в районе Краснотурьинска, Нижней Туры, Новой Ляли, Североуральска, Серова. В Лесном после снегопада идет дождь, температура воздуха +2 °C.
Водителей просят сохранять зимний стиль вождения и быть бдительными. Двигаться по заснеженным трассам на летних шинах опасно.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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