Минстрой нашел накрутки в голосовании екатеринбуржцев за парк

Минстрой России проверил результаты голосования по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге. Город, напомним, не добрал нужного количества голосов – планка была 389 тысяч. Тем не менее, уральская столица показала лучший результат среди миллионников (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), набрав около 325 тысяч голосов.
Но проверка показала, что часть из них – накручены. Минстрой срезал порядка 15 тысяч голосов (такое возможно, например, если у одного человека два номера телефона и он голосовал дважды). Итоговая цифра – 310 тысяч.
В итоге финансирования Екатеринбург, скорее всего, не получит.
Екатеринбург, Елена Сычева
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