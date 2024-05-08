российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 мая 2024, 10:02 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Минстрой нашел накрутки в голосовании екатеринбуржцев за парк

Минстрой России проверил результаты голосования по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге. Город, напомним, не добрал нужного количества голосов – планка была 389 тысяч. Тем не менее, уральская столица показала лучший результат среди миллионников (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), набрав около 325 тысяч голосов.

Но проверка показала, что часть из них – накручены. Минстрой срезал порядка 15 тысяч голосов (такое возможно, например, если у одного человека два номера телефона и он голосовал дважды). Итоговая цифра – 310 тысяч.

В итоге финансирования Екатеринбург, скорее всего, не получит.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,