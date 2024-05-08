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Среда, 8 мая 2024, 09:14 мск

Новости Екатеринбург

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Бастрыкин обратил внимание на большую свалку на Малоконном полуострове

Председатель СК России Алексанж Бастрыкин поручил провести проверку большой свалки, расположенной на Малом Конном полуострове в Екатеринбурге. Строительным мусором, битым бетоном и другими отходами оказались загажены 2 гектара леса в районе улицы Водонасосоной.

«В СМИ и социальных сетях сообщается о нарушении природоохранного законодательства в Верх-Исетском районе в городе Екатеринбурге Свердловской области. На территории лесного массива незаконно организована свалка строительных отходов. При этом на объекте, несмотря на введенный противопожарный режим, происходит сжигание мусора», – уточнили в пресс-службе СУ СКР по СВердллвской области.

В этой связи Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и представить доклад о ее ходе и результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Екатеринбург, Елена Васильева

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