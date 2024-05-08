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Среда, 8 мая 2024, 10:28 мск

Новости Екатеринбург

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Рейс в Анталью задерживается на 8 часов

Сегодня в аэропорту Кольцово задерживается отправка рейса ZF-1041 Екатеринбург – Анталья авиакомпании Azurair.

Время вылета по расписанию – 06:30, планируемое время вылета – 14:50. На рейс зарегистрировано 336 пассажиров, в том числе них 73 ребенка.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, причина задержки – позднее прибытие воздушного судна с предыдущего рейса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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