В Академическом стартовали торжества, посвящённые Дню Победы (ФОТО)

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, будут проходить в Академическом 8 и 9 мая.

Тематические концерты и утренники провели в детских садах и школах. Во Дворце Дзюдо сегодня состоялся районный праздник «Парад поколений» – юные академчане прошли торжественым строем в честь Дня Победы. Праздник, как и большинство мероприятий в самом молодом районе Екатеринбурга, прошёл при поддержке главного девелопера территории – АО СЗ «РСГ-Академическое».

«Всего 79 лет отделяют нас от победного мая 1945-го года, однако, несмотря на прошедшие десятилетия, мы должны всегда помнить об этих днях и о людях, которые приближали эту Победу – это наши отцы и деды. Академический – самый молодой район и в Екатеринбурге, и на Урале. Большинство его жителей – дети и многие из них – это внуки или даже правнуки тех, кто победил в Великой Отечественной войне. В нашем с вами районе сложилось много добрых традиций и одна из них – преемственность поколений, уважение к прошлому и нашей истории. Яркий тому пример – Аллея к 70-летию Победы, расположенная во втором квартале, созданная по инициативе самих жителей. А все потому, что мы действительно любим свой район, что очень важно. Ведь любовь к своей стране начинается с любви к своей малой Родине и со стремления сделать ее лучше и комфортнее для жизни. С Праздником Великой Победы вас!», – обратился к собравшимся председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

В День Победы в Академическом тоже будет царить праздничная атмосфера. 9 мая жители услышат звуки «Майского вальса»: знакомые мелодии песен Победы прозвучат во всех уголках района. Также район присоединится к общенародной акции «Бессмертный полк России», которая в этот раз, как и 4 года назад, пройдёт, по большей части, в онлайн-режиме: в социальных сетях и на медиаэкранах района появятся портреты фронтовиков и тружеников тыла – родственников жителей Академического. Кроме того, 9 мая состоится автопарад «Бессмертный полк на автомобилях»: внедорожники, байки и квадроциклы проедут в парадном шествии по всем центральным улицам Академического – от улицы Амундсена до Широкореченской.

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