В Екатеринбурге открыли памятник генералу, который командовал той самой 9-й ротой (ФОТО)

Сегодня на площади Советской Армии состоялось торжественное открытие памятника легендарному десантнику, Герою Советского Союза Валерию Востротину. Создатель монумента – скульптор Александр Кокотеев.

Генерал-полковник Востротин (1952-2024) известен прежде всего как участник войны в Афганистане. С 1986 по 1989 год он был командиром 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка. В состав этого полка входила 9-я рота, которая в январе 1988 года вела бой за высоту 3234. Именно этим событиям посвящен фильм Федора Бондарчука «9-я рота».

В 1988 году Валерий Востротин был награжден золотой звездой Героя Советского Союза за умелое командование полком, успешное выполнение задания по оказанию интернациональной помощи Республике Афганистан и проявленные при этом мужество и героизм.

После распада СССР участвовал в миротворческих операциях в Азербайджане, Армении, Таджикистане. С 1994 по октябрь 2003 года был заместителем главы МЧС Сергея Шойгу. Дважды избирался депутатом Госдумы – в 2003 и 2007 гг. С 2011 года до конца жизни возглавлял Союз десантников России.

На открытии памятника выступили глава Екатеринбурга Алексей Орлов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, руководитель литейной мастерской «Дубровин» Иван Дубровин.

Своего командира вспомнил и лидер общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. Сослуживец отметил, что Востротин – это человек с уникальной судьбой и большим офицерским сердцем, болеющим за солдата. «Представить себе не мог, что буду стоять у памятника своему командиру. Он не только командир, но и поэт, писатель, певец-бард, человек, который вошел в Афганистан старшим лейтенантом, командиром 9-й роты, а вышел – полковником, Героем Советском Союза и командиром отдельного парашютно-десантного полка № 345. За время моей службы я не видел еще ни одного человека, командира, имеющего такой авторитет. Из личных воспоминаний, которых у меня миллион, – я хотел бы подчеркнуть командирские качества Востротина. Когда завязался бой 9-й роты, половина из которой отражала атаку полка пакистанского спецназа, солдаты, отслужившие 2 месяца, входили в положение. Командир Востротин принял решение: он снял меня с первого батальона и сказал ложиться в свою кровать, а в 5 утра все резервы принести 9-й роте, потому что нужно было спасать ситуацию. Он остался один с офицерами управления на командном пункте. Майоры, капитаны, подполковники выполняли другие задачи, несли караульную службу. Востротин всегда вытягивал бойцов 9-й роты, которая у него была на особом счету. То, что открывается памятник, – это уважение к нашей стране», – отметил Франц Клинцевич.

Екатеринбург, Дарья Деменева, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube