В День Победы центр Екатеринбурга перекроют

Завтра в Екатеринбурге пройдет парад Победы. Администрация города напоминает, что в связи с этим будет перекрываться движение.

С 06:00 и до окончания праздничных мероприятий:

– по проспекту Ленина, от Московской до Карла Либкнехта;

– по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;

– по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев;

– по улице Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;

– по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;

– по улице Маршала Жукова, от Челюскинцев до проспекта Ленина;

– по улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;

– по улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;

– по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года, с пропуском подвижного состава общественного транспорта для его накопления у Театра драмы к 21:00.

С 19:00 и до окончания праздничных мероприятий будет закрыто движение:

– по улице 8 Марта, от Куйбышева до Малышева;

– по улице Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;

– по улице Малышева, от Розы Люксембург до Московской;

– по улице Радищева, от Московской до 8 Марта, с пропуском общественного транспорта исходя из оперативной обстановки.

Добавим, что на территориях, прилегающих к площадкам, на которых пройдут праздничные мероприятия, ограничат розничную продажу алкоголя:

– с 8:00 до 13:00 в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев;

– с 09:00 до 14:00 в границах улиц Ильича – Кировградской – проспекта Орджоникидзе – площади 1-й Пятилетки.

Как уже сообщал «Новый День», акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в онлайн-формате. Традиционного вечернего фейерверка над акваторией городского пруда не будет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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