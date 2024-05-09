Bella Ciao по-русски в стиле джаз: ко Дню Победы музыканты по-новому записали песню итальянских партизан

Песня Bella Ciao, неофициальный гимн итальянского сопротивления, хорошо известна в России и странах бывшего СССР. Большинство помнит ее по великолепному исполнению Муслима Магомаева. Сегодня, в День Победы, вышел в свет сингл на русском языке, в котором знакомая с детства песня открывается совершенно в новом свете.

Авторы проекта – музыканты, работающие с «Первым Свердловским музыкальным издательством»: Ирина Епифанова, Юрий Ощепков, Станислав Маршаков.

Юрий Ощепков, который выступил автором идеи и продюсером записи, говорит, что до сих пор практически все русскоязычные варианты текста Bella Ciao имели мало общего с оригинальной историей, написанной итальянскими партизанами. «Bella Ciao» – это история простого рабочего парня, его рассказ о том, как он уходит в партизаны и о его восприятии жизни и себя в этой жизни, в борьбе со злом. В ней меньше пафоса и больше лирики, чем мы привыкли.



«Мне хотелось сделать песню не для авторского альбома, а для людей к празднику. И я подумал, что «Bella Ciao» к 9-му мая должна спеть девушка, женский голос более хрупок, и он сумеет сделать песню более выпуклой, более точно передать переживания главного героя», – рассказал Юрий Ощепков.

У певицы Ирины Епифановой «Bella Ciao» ассоциируется со старой виниловой пластинкой Дина Рида. «Помню, как женская половина нашей страны обожала этого певца. Дин Рид с этой песней обгастролил всю нашу страну вплоть до строителей БАМа. Конечно, он пел и другие свои песни, но почему-то из иностранных вокалистов с этой песней ассоциируется именно он. По Юриному переводу я поняла, что в ней живет дух героизма и несгибаемой воли в собственном решении. Никогда не думала, что отважусь ее спеть. Но пути, которые дает нам жизнь, неисповедимы», – говорит Ирина Епифанова.



Аранжировка песни для многих может показаться неожиданной. Это скорее джазовая композиция, тяготеющая к блюзу, но она лишь подчёркивает и раскрывает переживания главного героя, уходящего в горы на борьбу с фашизмом, говорит композитор Станислав Маршаков.

«Когда я ехал на студию, на первую смену, я не мог решить как мне эту песню подать. Во мне боролись желание сделать всё привычно, маршево, громко… Но суть текста требовала спокойного размышления. И я решил, что это будет джазовая история, чуть более вдумчивая, чем мы привыкли, тем более что Ирина Епифанова прекрасно сможет её передать. Подвиг, как мне кажется, это что-то на самом деле тихое, когда человек, зная, что его ждёт, всё равно без истерик делает то, что должен сделать, и, наверное, поэтому он хочет, чтобы, если погибнет, девчонки, проходящие мимо, в уже освобождённой стране, останавливались возле его могилы, но не рыдать или произносить какие-то нелепые речи, как на похоронах в фильме «Большой Лебовский», а просто постоять и восхититься цветами, которые там выросли, как и просит герой нашей песни», – отмечает музыкант.

Музыканты благодарят за помощь «Союз болельщиков Урала».

Справка РИА «Новый День»:

Ирина Епифанова работала с группами «Браво», «Король и Шут», ДДТ, «Тайм Аут», в проектах с Максом Фадеевым, Виктором Салтыковым, Борисом Моисеевым, Дмитрием Маликовым, Иваном Охлобыстиным, исполняла различные роли в мюзиклах «Снежная Королева», «Дракула», «Иствикские Ведьмы» и в зонг-опере «TODD», актриса Государственного Театра Kиноактёра.

Юрий Ощепков – лидер и создатель уральских рок-групп «Сарра Гопату и еЯ бЭдные дЭти», «Августейшая», «Яблоки Борджиа». Член союза литераторов РФ с 1998 года, писатель, поэт, режиссёр-документалист, продюсер.

Станислав Маршаков – композитор, аранжировщик, руководитель детских музыкальных коллективов. Директор и музыкант группы «The TRBLZ BAND». Продюсер.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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