«Воздух дрожал от рукопожатий»: в Екатеринбурге запустили проект «Письма Победы» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на медиаэкране Академии единоборств РМК запустили проект «Письма Победы» – это реальные цитаты из писем фронтовиков, которые те отправляли своим родным весной 1945 года.

Письма Победы

«В немецком городе поднялось ликование, не немцев только, а ликование победителей. Воздух дрожал от рукопожатий, громкого победного русского «Ура!"», – писала 9 мая 1945 года Евдокия Лойко своим родным. Евдокия Петровна поступила в ряды советской армии в сентябре 1943 года и успела побыть автодиспетчером, связисткой, санитаркой, просто солдатом. Победу встретила на Одере, в Германии.

«Это одна из миллионов историй, которые можно прочувствовать, прожить, читая проникновенные письма этого важного для всей нашей страны дня», – рассказали авторы проекта из Академии единоборств РМК.

Они уточнили, что всего сегодня будут транслировать 40 писем, которые хранятся в государственных и семейных архивах.

Екатеринбург, Елена Сычева

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