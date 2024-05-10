В Кольцово умерла пассажирка после задержки рейса

В Екатеринбурге в салоне самолете скончалась женщина. Ей стало плохо во время посадки на рейс, который задержали на пять часов.

Самолет авиакомпании Red Wings WZ-1103 должен быть вылететь из аэропорта Кольцово в Тбилиси в 17:00, но задержался по неизвестным причинам. Посадка пассажиров началась около 22:00. Среди них была женщина на инвалидном кресле. Как рассказали очевидцы изданию Е1, из-за долгого ожидания ей стало плохо. В самолет вызвали медиков. Они несколько минут делали пассажирке массаж сердца, но реанимационные действия не помогли – женщина скончалась.

В пресс-службе аэропорта Кольцово подтвердили инцидент: «После окончания посадки экипаж сообщил в аэропорт о том, что одной из пассажирок стало плохо. Прибывшие на борт сотрудники здравпункта аэровокзального комплекса, обнаружив женщину без сознания, тут же приступили к реанимационным мероприятиям. По вызову из авиагавани на место также прибыла скорая. Предпринятые медиками действия, к сожалению, оказались безуспешны».

Самолет Red Wings в итоге вылетел в Тбилиси в 23:53.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube