В Свердловской области выявили более 140 нарушений противопожарного режима с начала мая

Патрульные группы фиксировали несоблюдение особого противопожарного режима даже во время экстремальных майских снегопадов в Свердловской области.



За десять дней сотрудники лесничеств, МЧС и полиции зарегистрировали 141 нарушение, сообщили в областном департаменте информационной политики. Речь шла не только о разведении открытого огня на природе. Сухая трава, легко воспламеняющие вещества и мусор вблизи жилых домов тоже являются нарушением противопожарных требований. Патрульные группы продолжат работать до 12 мая.

Напомним, в Свердловской области нельзя разводить костры и пользоваться мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка. Запрещается сжигание сухой травы и мусора. Нарушителям грозит штраф: для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей (виновники пожара заплатят до 50 тысяч рублей), для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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