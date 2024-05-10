В Свердловской области 11 мая ожидается штормовой ветер

В Свердловской области продлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По данным метеорологов, 11 мая ожидаются порывы ветра до 21 м/сек.

Спасатели рекомендуют жителям закрывать все форточки и окна. На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и недостроенных зданий. Нельзя подходить к оборванным проводам. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров на дорогах.

При чрезвычайных происшествиях нужно звонить по телефонам 101 или 112.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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