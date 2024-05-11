В Билимбае вышла из берегов река Чусовая

В поселке Билимбай повысился уровень реки Чусовой, подтоплено несколько садовых участков.

«В Билимбае вышла из русла река Чусовая, затопило дороги и дома на окраинах! Вода продолжает прибывать стремительными шагами!», – пишут пользователи паблика «Инцидент Первоуральск». Некоторые считают, что виноваты сами жители, которые построили дома слишком быстро к реке. «Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Блин, на карте видно, что весь этот район – старое русло реки. Надеяться, что дом, построенный там не затопит по меньшей мере глупо», – написал житель Билимбая Алексей. Ему отвечают, что в зону подтопления в основном попали участки, которые были выделены по программе ИЖС многодетным семьям.

Глава города Игорь Кабец заявил, что ситуация под контролем. «Сброс воды с ГТС в реку Чусовую уменьшен. Уровень реки стабилизирован. Подтоплено 5 земельных участков. Первоуральская служба спасения оказывает помощь в откачке воды с земельных участков. Ситуация находится на контроле», – написал он в соцсетях.

Первоуральск, Елена Владимирова

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