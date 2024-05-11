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Суббота, 11 мая 2024, 08:55 мск

Новости Екатеринбург

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На Земле началась экстремально сильная магнитная буря

На Земле наблюдается сильнейшая магнитная буря, которая началась вечером 10 мая.

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), по Земле ударили три солнечных выброса массы. Первый удар был вчера вечером около 20 часов по московскому времени и совпал с началом бури уровня G4. Ночью более мощные удары происходили около 01:00 МСК и в 04:30 МСК. Сила каждого была эквивалентна уровню G5.

Сегодня днем ожидаются резкие колебания геомагнитной интенсивности, связанные с прохождением мимо Земли плотных солнечных масс. Возможен приход новых облаков плазмы в течение наступившего дня.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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