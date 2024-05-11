На Урале ожидаются заморозки и сильный ветер

В воскресенье, 12 мая, в Свердловской области ожидаются сильные порывы ветра до 18 м/с.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, существует риск обрушения слабоукрепленных конструкций, деревьев, сооружений. Возможны повреждения кровли жилых домов частного сектора. Рекомендуется прекратить наружные и высотные работы.
Кроме того, ночью и утром 12 мая ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°, 13-14 мая – заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°.
В ближайшие дни будет преобладать неустойчивая, довольно прохладная погода. Дождь и мокрый снег будут сдерживать подсыхание почвы и затруднять проведение сева.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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