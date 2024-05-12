В Свердловской области пьяный мужчина устроил смертельное ДТП

Накануне в Свердловской области пьяный водитель устроил смертельное ДТП. Трагедия случилась в 23:10 в поселке Первомайский возле ул. Советской, 50.

Как сообщили в региональном ГИБДД, 25-летний мужчина не справился с управлением, машина улетела в кювет и перевернулась. Установлено, что в момент аварии водитель был пьян: тест показал 0,96 промилле.

В результате ДТП 49-летний пассажир скончался до приезда скорой помощи. Водитель же госпитализирован в больницу с травмами головы, переломом руки и рваными ранами. По предварительным данным, оба участника аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.

Первомайский, Дарья Деменева

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