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Воскресенье, 12 мая 2024, 08:43 мск

Новости Екатеринбург

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Из-за аварии перекрыт Пермский тракт в районе Нижних Серег

Фото ГИБДД

В связи с аварией госавтоинспекторы перекрыли движение в обе стороны на 246 километре Пермского тракта.

По предварительным данным, столкнулись два грузовика. Пострадавших нет.

«Автоинспекторы работают на месте происшествия, проводят работы по ликвидации последствий автоаварии с участием представителей других экстренных служб», – уточнили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Нижние Серги, Дарья Деменева

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