В Екатеринбурге зацвела черемуха

В Екатеринбурге сегодня горожане заметили цветущую черемуху. Согласно народным приметам, это дерево цветет к похолоданию. Действительно, синоптики в ближайшие дни обещают дожди и ветер.

«12 мая во второй половине дня через регион с запада на восток будет проходить холодный фронт. По востоку области перед фронтом могут формироваться грозы», – уточнил метеоролог Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко сообщила, что сегодня в уральской столице будет небольшой дождь, завтра – умеренный дождь.

А в ГУ МЧС по Свердловской области предупредили, что на Урале ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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