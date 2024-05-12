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Воскресенье, 12 мая 2024, 13:44 мск

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На север Урала вернулась зима: госавтоинспекторы предупредили о заметенных трассах

Фото ГИБДД

В Североуральск вновь вернулась зима: сейчас там 0 градусов и обильные снегопады. В Госавтоинспекции Свердловской области предупредили водителей, что трасса «Серов – Североуральск – Ивдель» заметена снегом и видимость проезжей части ограничена.

На данный момент экипажи ДПС следят за ситуацией, совместно с дорожными службами устраняют последствия непогоды.

«В связи с непогодой призываем водителей выбирать пониженную скорость, выдерживать достаточную дистанцию до впереди идущего транспорта. А также отказаться от частых перестроений, избегать обгонов и других резких маневров, исключить передвижение на летних шинах», – отметили в региональном ГИБДД.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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