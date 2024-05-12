Смертельное ДТП в Асбесте: автомобиль столкнулся с грузовиком

В Асбесте погибли два человека при столкновении легковушки с грузовиком. ДТП произошло сегодня около дома № 29 на улице Промышленной.
Как сообщили в региональном ГИБДД, 52-летний водитель «Renault Logan» выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.
В результате аварии водитель и пассажирка иномарки скончались на месте происшествия. Еще троим пассажирам «Renault Logan» медики в настоящее время оказывают необходимую помощь. Водитель грузовика не пострадал.
По факту ДТП ведется расследование.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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