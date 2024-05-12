УрФО солидарен с Белгородом – ВСУ ударили ракетой по десятиэтажке

Регионы Уральского федерального округа выражают соболезнование и солидарность Белгороду. Сегодня в результате обстрела ВСУ спального района города снаряд попал в десятиэтажный дом. Обрушился подъезд – с первого по десятый этажи. По данным МЧС, на данный момент из под завалов удалось вызволить 1/ человек, в том числе двоих детей.

«Украинская армия совершила очередную террористическую атаку в сторону мирного населения России. Это были прицельные удары по жилым многоэтажным домам в выходной день.

Урал скорбит вместе с Белгородом. Выражаем искренние соболезнования семьям пострадавших. Киевский режим способен только на такие бесчеловечные поступки, которые не останутся безнаказанными.

Регионы Уральского федерального округа готовы оказать необходимую помощь, принять у себя жителей Белгородской области», – прокомментировал трагедию уральский полпред Владимир Якушев.

По данным силовиков, в жилой дом попала ракета «Точка-У». Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

Екатеринбург, Елена Васильева

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