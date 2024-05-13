Бастрыкин взял на контроль дело об избиении ветерана СВО в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения участника специальной военной операции в Екатеринбурге.
«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении участника специальной военной операции в Свердловской области. В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Екатеринбурге группа парней избила участника СВО. Потерпевший не являлся стороной конфликта, он вступился за друга», – сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что по данным СМИ, драка случилась 11 мая этого года. 45-летнего ветерана спецоперации ударили бутылкой по голове за то, что тот вступился за своего друга.
Екатеринбург, Елена Васильева
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