Бастрыкин взял на контроль дело об избиении ветерана СВО в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения участника специальной военной операции в Екатеринбурге.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении участника специальной военной операции в Свердловской области. В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Екатеринбурге группа парней избила участника СВО. Потерпевший не являлся стороной конфликта, он вступился за друга», – сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что по данным СМИ, драка случилась 11 мая этого года. 45-летнего ветерана спецоперации ударили бутылкой по голове за то, что тот вступился за своего друга.

Екатеринбург, Елена Васильева

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