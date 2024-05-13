На Тюменском тракте легковушка влетела в грузовик. Два человека погибли

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельной аварии, которая случилась вчера вечером на 82 километре трассы Екатеринбург – Тюмень около Богдановича. В ДТП погибли два человека, еще один получил тяжелые травмы.

По данным Госавтоинспекции, 43-летний водитель легкового автомобиля «Лифан», двигаясь в сторону Екатеринбурга, выехал на встречную полосу движения. Машина врезалась в грузовик «Ситрак», которым управлял 57-летний мужчина. В результате столкновения водитель и женщина-пассажир в «Лифане» погибли на месте до приезда скорой помощи. Еще один пассажир, 43-летняя женщина, госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Личности участники аварии устанавливает следственно-оперативная группа. Причина ДТП выясняется.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube