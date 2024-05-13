российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 мая 2024, 09:29 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На Тюменском тракте легковушка влетела в грузовик. Два человека погибли

Фото УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельной аварии, которая случилась вчера вечером на 82 километре трассы Екатеринбург – Тюмень около Богдановича. В ДТП погибли два человека, еще один получил тяжелые травмы.

По данным Госавтоинспекции, 43-летний водитель легкового автомобиля «Лифан», двигаясь в сторону Екатеринбурга, выехал на встречную полосу движения. Машина врезалась в грузовик «Ситрак», которым управлял 57-летний мужчина. В результате столкновения водитель и женщина-пассажир в «Лифане» погибли на месте до приезда скорой помощи. Еще один пассажир, 43-летняя женщина, госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Личности участники аварии устанавливает следственно-оперативная группа. Причина ДТП выясняется.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,