Противопожарный режим за выходные нарушили 107 уральцев (ФОТО)

За выходные и праздничные дни 107 жителей Свердловской области нарушили особый противопожарный режим, им грозит штраф до 20 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, леса, парки и частый сектор мониторили более 300 патрульных групп. Кроме сотрудников МЧС, в них входили работники лесничеств, сотрудники полиции, представители администраций муниципалитетов.
В ведомстве напомнили, что запрещено:
– использование открытого огня,
– сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы, порубочных остатков,
– разведение костров, в том числе в металлических баках, мангалах и других приспособлениях.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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