На Урале обнаружены 504 свалки со строительными отходами

Почти 600 незаконных свалок удалось за год выявить региональному оператору в Восточном округе Свердловской области. Состоят они на 85% из строительных отходов, таких как доски, кирпичи, бетонные блоки и другой мусор после капитального ремонта.

«Специалисты регоператора направляют уведомления о нелегальных свалках в надзорные органы и лицам, ответственным за эту территорию. За год собственники территорий ликвидировали 19 свалок. В остальных случаях потребовалось вмешательство природоохранных органов», – рассказал начальник отдела обеспечения деятельности регионального оператора ЕМУП «Спецавтобаза» Артем Алексеев.

Общий объем свалок со строительным мусором, которые зафиксировал регоператор с мая 2023 года, – более 46,8 тысячи кубометров. Региональный оператор не забирает такие отходы, даже если их выкинули на контейнерную площадку. Это связано с тем, что мусор после капитального ремонта не относится к ТКО. К тому же бревна, кровельные материалы и грунт могут повредить спецтехнику.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube