На «Мисс Екатеринбург» приглашают девушек без татуировок и опыта откровенных фотосессий

В Екатеринбурге начался прием заявок от девушек, желающих побороться за звание первой красавицы города.

Как сообщает телеграм-канал конкурса, попробовать свои силы могут незамужние горожанки и студентки екатеринбургских вузов в возрасте от 18 до 24 лет ростом от 170 см. При этом у них не должно быть татуировок и опыта съемок топлес или в нижнем белье. Заявки принимаются до 24 июня, кастинг состоится в начале июля.

В этом году организаторы планируют выбрать 16 девушек, но в финал попадут только 12 из них – каждую неделю участница, которая меньше других проявит себя на занятиях, будет покидать конкурс.

Финальное шоу состоится 17 августа – во время празднования Дня города.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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