В Екатеринбурге вынесен приговор участникам банды на велосипедах, ограбивших ювелирный магазин

Свердловский областной суд поставил точку в деле о разбойном нападении на ювелирный магазин «Злата» в Екатеринбурге. Трое мужчин ворвались в лавку, украли украшения на 4,6 миллиона рублей и скрылись на велосипедах.

На скамье подсудимых оказались Лев Воронцов, Максим Чагаев и Евгений Бинерт. В суде установлено, что в марте 2023 года мужчины сговорились ограбить ювелирный магазин «Злата» на улице Технической. Они разработали план, подготовили конспиративный транспорт и оружие. В назначенный день двое сообщников, один из которых был в экипировке курьера «Яндекс.Доставка», зашли в магазин и под угрозой оружия вынесли ювелирные украшения. Третий соучастник обеспечивал мобильность преступной группы и отход.

Всех троих задержали по горячим следам. Во время обысков у обвиняемых нашли целый арсенал оружия: три пистолета, пистолет-пулемет, обрез двуствольного охотничьего ружья и несколько сотен патронов к ним. Ювелирные украшения обнаружили в кухне у Евгения Бинерта, а оружие – в квартире и машине Льва Воронцова.

В суде обвиняемые признали вину частично – только совершение разбойного нападения, категорически отрицая участие в банде. Судебное следствие длилось около четырех месяцев.

В итоге суд признал Льва Воронцова и Максима Чагаева виновными по п. «а» ч. 3 ст. 222 и п. «б» ч.4 ст. 162 УК РФ и назначил им наказание в виде 12 лет и 11 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии особого режима. Также Воронцов обязан выплатить штраф в размере 270 тысяч рублей, Чагаев – 250 тысяч рублей. Обоим после освобождения будет ограничена свобода на 1 год. Евгений Бинерт признан виновным по ч. 1 ст. 222 и ч.5 ст. 33, п. «б» ч.3 ст. 161 УК РФ. Ему назначено 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в 120 тысяч рублей. По обвинению в бандитизме все трое подсудимых оправданы. В этой части за ними признано право на реабилитацию, сообщили в пресс-службе областного суда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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