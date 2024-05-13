В Екатеринбурге на 12 часов задерживается рейс в Таиланд

В Екатеринбурге более чем на 12 часов задерживается вылет чартерного рейса в Пхукет WZ-3045 авиакомпании Red Wings.
Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, воздушное судно должно было вылететь из Кольцово в 04:20, сейчас планируемое время отправки – 16:30.
На рейс зарегистрировано 390 пассажиров, из них 23 – дети.
Причина задержки авиарейса – позднее прибытие воздушного судна.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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