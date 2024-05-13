Семь трамваев поменяют маршрут из-за ремонта путей на ВИЗе

В предстоящие выходные 18 и 19 мая в микрорайоне ВИЗ будет проводиться ремонт трамвайных путей на улице Полежаевой. На время работ движение трамваев по улицам Бебеля, Полежаевой, Халтурина от остановки «Таганский ряд» до остановки «Кирова» будет закрыто в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Ограничения снимут в 5 часов утра 20 мая.



В связи с ремонтом путей несколько трамваев временно изменят свои маршруты:



Трамвай № 6: станция ЦПКиО – улица Тверитина – улица Луначарского – проспект Ленина – улица Московская – улица Радищева – улица Куйбышева – улица Луначарского – улица Тверитина – станция ЦПКиО;



Трамвай № 7: станция Эльмаш – улица Старых Большевиков – улица Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – улица Победы – улица Бакинских Комиссаров – улица Бебеля – улица Техническая – станция 7 Ключей;



Трамвай № 10: станция ЦПКиО – улица Тверитина – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица Радищева – улица Московская – проспект Ленина улица Луначарского – улица Тверитина – станция ЦПКиО;



Трамвай № 13: станция 40 лет ВЛКСМ – улица Сыромолотова – улица Малышева – улица Гагарина – проспект Ленина – Верх-Исетский бульвар – станция ВИЗ;



Трамвай № 19: станция Волгоградская – улица Викулова – улица Татищева – улица Красноуральская – станция ВИЗ;



Трамвай № 17: станция Керамическая – улица Новосибирская – улица Ферганская – улица Титова – улица 8 Марта – улица Радищева – Верх-Исетский бульвар – станция ВИЗ;



Трамвай № 23: станция 40 лет ВЛКСМ – улица Сыромолотова – улица Малышева – улица Гагарина – улица Уральская – улица Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – станция ВИЗ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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