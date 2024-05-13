Женщина на «Лексусе» сбила школьника (ФОТО)

Сегодня утром в Екатеринбурге женщина на «Лексусе» сбила 10-летнего мальчика.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, ДТП случилось на ул. 8 Марта, вблизи дома № 110. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Сотрудники полиции установили, что он торопился в школу.

За рулем Lexus RX200T была 37-летняя жительница Екатеринбурга со стажем вождения 15 лет, за это время она ни разу не привлекалась к административной ответственности. Женщина пояснила, что ребенок выбежал на дорогу неожиданно, она применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Школьника доставили в больницу с травмами.

Автоинспекторы проверят, обучали ли мальчика в школе навыкам безопасного поведения на дороге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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