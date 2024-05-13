Японский макак, самка желтого мангуста и белки Превоста: в Екатеринбургском зоопарке появились новые жильцы (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке появились новые питомцы: японский макак, самка желтого мангуста и две белки Превоста.

Семилетнего японского макака привезли из Московского зоопарка. Сейчас его можно увидеть на первом этаже павильона «Западный». «Самец с хулиганским характером и белковыми предпочтениями в еде пока еще не успел подружиться с дамами, и находится в стадии знакомства. Несмотря на тягу к разрушениям, он не намерен крушить будущие отношения с самками и довольно быстро согласился занять подчиненное положение», – так охарактеризовали нового питомца в зоопарке.

Кроме того, из Пермского зоопарка привезли 8-летнюю самку желтого мангуста и совсем молодых белок Превоста – 2021 и 2023 годов рождения. Увидеть животных можно на втором этаже павильона «Южный».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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