В Екатеринбурге на Дне строителя выступит группа «Дискотека Авария»

В Екатеринбурге на Дне строителя в качестве хедлайнера выступит группа «Дискотека Авария». Праздник пройдет в уральской столице 10 августа.

Мэр города Алексей Орлов сообщил, что День строителя, как и в прошлом году, будет проходить в Историческом сквере и на проспекте Ленина.

Организаторы праздника уже подготовили программу мероприятий. Так, в городе пройдет XXI Спартакиада предприятий строительного комплекса по футболу, волейболу, настольному теннису, дартсу, силовому многоборью, легкой атлетике и боулингу, будет и интеллектуальный этап. До участия допускаются не более 25 команд строительных компаний региона.

Также в центре города пройдет велогонка для профессионалов и опытных любителей дистанцией 35 километров и велофестиваль для всех желающих от 10 лет с трассой 9 километров.

В пресс-службе мэрии уточнили, что на празднике можно будет поучаствовать в конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда», посетить экспозицию с историями династий в рамках фотопроекта «Моя строительная династия», различные мастер-классы, выставку строительной техники, конкурс профессионального мастерства «Золотой ковш» и принять участие в розыгрыше подарков.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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