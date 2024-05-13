УК «ЭКО» в разгар майской непогоды решила заморозить и оставить без воды дом на 1000 квартир

Управляющая компания «ЭКО», отвечающая за содержание комплексов «Полесье-1» и «Полесье-2» на юго-западе Екатеринбурга оказалась не в курсе, что в городе продлен отопительный сезон. Распоряжение о том, что жилье и социальные объекты будут подключены к отоплению до 20 мая 2024 года, вышло сегодня утром. Энергетики оповестили о происходящем контрагентов, соответсвующее сообщение распространила и мэрия. Оно было широко растиражировано СМИ.

Однако в УК, на балансе которой находятся жилые комплексы, ни мэрия, ни ПАО «Т-Плюс» оказались не указ. Дом на тысячу квартир в «Полесье-2» отключен от отопления с утра. Так же в нем нет никакой воды с 9 утра понедельника – в подвале решено именно 13 мая планово менять трубы, поэтому отключена холодная вода. А горячую воду отключил сантехник, потому что ЖК готовят к первым опрессовкам, которые должны были пройти 14 мая с понижением теплоносителя. То есть вода все равно должна поступать в дом. Но в УК решили действовать по-простому и просто все отключить. О том, что опрессовки отменены, в УК «ЭКО» почему-то никто не знает.

Между тем, сегодня ночью в Екатеринбурге ожидается минусовая ночная температура. Воздух остынет до минус трех градусов по Цельсию.

РИА «Новый День» просит прокуратуру Екатеринбурга и Госжилинспекцию провести проверку деятельности УК «ЭКО» и принудить ее более внимательно следить за соблюдением прав граждан на комфортное жилье и быт. Особенно в условиях аномальной погоды.

Екатеринбург, Елена Васильева

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