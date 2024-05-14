На Радоницу в Екатеринбурге запустят дополнительные автобусы

Сегодня православные христиане отмечают Радоницу – первый после Пасхи день поминовения усопших. Чтобы горожане могли помянуть своих близких, администрация Екатеринбурга запустит дополнительные автобусы.

Первый № 80н «Метро «Ботаническая» – Нижне-Исетское кладбище» будет ходить с 09:00 до 19:00. Маршрут пройдет через улицы Академика Шварца – Белинского – Щербакова – Пархоменко – Димитрова. Интервал между прибытиями составит 18-20 минут.

Еще одним дополнительным маршрутом станет № 99 «Площадь 1-й Пятилетки – Окружное кладбище». По нему автобусы начнут ездить в 08:30 и закончат к 19:00. Общественный транспорт будет следовать по улице Машиностроителей – проспекту Космонавтов – улице Березовой – ЕКАД – автодороге на Окружное кладбище. Интервал составит 20-30 минут.

На маршрут № 63 «ТЦ Мега – кладбище «Лесное» – ЖК «Солнечный» – ТЦ Мега» выйдут дополнительные машины. Автобусы будут придерживаться обычного маршрута, но интервал между прибытиями сократится до 20-30 минут. Первая машина выйдет на маршрут в 07:55. Последняя отъедет от кладбища в 19:15.

В Екатеринбургской епархии напоминают, что на Радоницу, как и в любой день поминовения, принято молиться за души близких, вспоминать добрые дела, которые они совершали. При поминовении ни на кладбище, ни в других местах нельзя употреблять крепкие напитки, курить, ругаться, неуместными будут и увеселительные мероприятия. Не нужно приносить и оставлять водку и угощения на могиле – это пережитки язычества. Лучше навести порядок на месте захоронения и рядом. А яйца, куличи, другие угощения лучше раздать действительно нуждающимся с просьбой помолиться об усопших.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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