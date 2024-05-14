Работник вагона-ресторана украл с карты пассажира 2 млн рублей

Более 2 млн рублей потерял житель ХМАО-Югры, который по дороге в Екатеринбург отдыхал в вагоне-ресторане и угощал попутчиков алкоголем.

Как сообщили в УТ МВД по УрФО, на щедрого пассажира, который оплачивал счета банковской картой, обратил внимание сотрудник вагона-ресторана. Улучив подходящий момент, он незаметно украл карту. Ночью, когда поезд Приобье – Екатеринбург остановился в Нижнем Тагиле, злоумышленник через банкомат снял 1 млн 800 тысяч рублей. Затем он доехал до Челябинска и там обналичил еще 300 тысяч, а карту после этого выбросил.

Что его обокрали, пассажир обнаружил только утром на екатеринбургском вокзале, когда смог зарядить севший телефон и получил уведомление о снятии наличных. Мужчина обратился за помощью в линейный отдел МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский.

Оперативники установили, с кем потерпевший общался в поезде и изъяли записи с камер наблюдения. Уже через сутки подозреваемого задержали в том же поезде. Похищенные деньги он потратить не успел и отдал их полицейским.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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