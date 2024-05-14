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Вторник, 14 мая 2024, 10:41 мск

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В Качканаре самосвал упал в карьер. Водитель погиб

Фото УГИБДД по Свердловской области

На Качканарском ГОК накануне днем случилось ДТП. Самосвал БелАЗ при движении задним ходом съехал с дороги и рухнул в карьер. За рулем машины был 37-летний мужчина. Он погиб на месте до приезда скорой помощи.

Как установили сотрудники ГИБДД, происшествие случилось около 15:40. Погибший водитель был жителем Башкортостана, имел водительский стаж тракториста-машиниста 3 года. Обстоятельства аварии изучает следственно-оперативная группа. Окончательная причина ДТП будет установлена во время следствия, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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