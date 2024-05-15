Сегодня – соловьиный праздник

15 мая православная церковь отмечает день памяти святых страстотерпцев, двух братьев – князей Бориса и Глеба. Святые были убиты их братом Святополком 6 августа 1015 года. Днем памяти –15 мая – считается дата перенесения святых мощей князей в храм в Киеве. Борис и Глеб – одни из первых русских князей были канонизированы Русской и Византийской церквями.

В народе праздник Бориса и Глеба считали соловьиным, поскольку именно в этот день на Руси начинали петь соловьи. С Бориса и Глеба приступали к севу хлеба: 15 мая заканчивался паводок, и начиналась обработка полей. Перед посевом крестьяне произносили краткую молитву, а во время самого посева молчали. Торговцы старались в этот день что-нибудь выгодно продать, чтобы весь год торговать с барышом и жить в достатке.

Екатеринбург, Елена Васильева

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