Клещи покусали уже более 6400 свердловчан

С начала весеннего сезона в Свердловской области зарегистрировано 6425 случаев присасывания клещей.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, показатель находится на уровне прошлого года. В последние 7 дней клещи были в два раза менее активны, чем две недели назад. Специалисты связывают это с недавним похолоданием.
С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировали 8 человек, на клещевой боррелиоз – 39 человек.
Продолжается акарицидная обработка парков и скверов.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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