В Свердловской области стало на 22% меньше дошколят

В Свердловской области за год снизилось количество детей. Особенно это заметно в возрастной группе до 7 лет.

Об этом говорится в ежегодном докладе детского омбудсмена региона Игоря Морокова. По его данным, число воспитанников детских садов за год сократилось с 241 тысяч до 187,5 тысячи, то есть снижение составило 22,3%. Число подростков от 14 до 17 лет пока увеличивается, но эта тенденция может через несколько лет измениться при дальнейшем падении рождаемости – только в 2023 году она сократилась на 3%.

Одновременно снижается число обращений к детскому омбудсмену, связанных с устройством детей в детские сады и школы. Если в 2020 году их было 158, то в 2023 – только 83. При этом вдвое выросло число обращений, связанных с конфликтными ситуациями в образовательных учреждениях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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