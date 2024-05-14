В майские праздники Кольцово обслужил около 330 тысяч пассажиров

В минувшие майские праздники пассажиропоток международного аэропорта Кольцово вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10 процентов.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе аэропорта, заметный рост числа пассажиров фиксировался уже 27 апреля, в последний рабочий день перед продолжительными праздниками. Самым загруженным стало воскресенье, 12 мая, когда Кольцово обслужил больше 26 тысяч человек.

Лидерами на внутрироссийских направлениях стали Москва, Санкт-Петербург, курортные Сочи и Минеральные воды, а также Новосибирск. На международных маршрутах наиболее востребованными у пассажиров были Анталья, Дубай, Шарм эль Шейх, новый для этого сезона Пхукет, а также Стамбул.

Стоит отметить, что число путешественников на международных направлениях, включая страны СНГ, выросло по сравнению с аналогичными показателями прошлого года более чем в полтора раза.

В праздничный период аэропорт обслужил порядка 2,8 тысячи рейсов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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