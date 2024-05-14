Клиника «УГМК-Здоровье» подтвердила безопасность работы сразу по пяти параметрам

Медицинский центр «УГМК-Здоровье» первым в стране получил сразу пять сертификатов соответствия требованиям российской системы добровольной сертификации.

Оценку работы клиники провел Национальный институт качества Росздравнадзора. Сертификацию соответствия требованиям получили поликлиника, стационар, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, стоматология и клинико-лабораторная диагностика.

Оценка проводилась по таким направлениям, как: система идентификации пациентов, обеспечение эпидемиологической и лекарственной безопасности, организация экстренной и неотложной помощи в поликлинике и стационаре, безопасность среды, уход за пациентами, система управления качеством и сотрудниками медицинской организации, преемственность медицинской помощи и передача клинической ответственности за пациента, хирургическая безопасность и профилактика рисков, связанных с оперативным лечением, оказание медицинской помощи в соответствии с доказательной медициной и другим важным критериям.

Аккредитация – золотой стандарт качества в охране здоровья. Сертификация Национального института качества Росздравнадзора стала итогом многолетней работы и управленческих решений. Так, на протяжении нескольких лет «УГМК-Здоровье» внедряла внутренний контроль, культуру безопасности и международные стандарты оказания помощи. Все это позволяет спрогнозировать и исключить риски возникновения нежелательных событий.

Аккредитация важна не только для медицинского сообщества и врачей, но и для пациентов. Так, клиника «УГМК-Здоровье» внедрила несколько ключевых решений, обеспечивающих безопасность. Например, повышенную точность идентификации пациентов. Один из главных рисков в любой больнице – это неправильная идентификация при проведении диагностических и лечебных процедур. Чтобы снизить его до нуля, клиники, проходящие сертификацию, вводят как минимум двойную идентификацию пациентов. В «УГМК-Здоровье» идентификация сопровождает пациента повсюду: в медицинской документации, в метках пациентов отделения вспомогательных репродуктивных технологий и роддома, штрихкодах на пробирках с биоматериалом. Идентификация происходит на каждом этапе с момента обращения: медицинские сотрудники обязательно подтверждают личность пациентов перед оформлением, приемом и всеми манипуляциями, такими как забор крови для анализа, прием медикаментов, питание, диагностические исследования. Таким образом, пациенты «УГМК-Здоровье» могут быть уверены на 100%, что получают именно то, что им назначено.

Еще одно важное требование к лидерам медицинской отрасли – преемственность медицинской помощи и ответственность за пациента. Так, «УГМК-Здоровье» внедрила систему «красных флагов» или передачи критических значений обследований. Оповещение о критических результатах обследования позволяет оперативно выявлять отклонения в исследованиях и сообщать о них пациентам. К примеру, нередко пациенты обращаются в клинику только за диагностикой – ЭКГ, анализы или исследования, рекомендованные врачом или назначенные себе самостоятельно. И далеко не все сразу проверяют результаты или идут на прием, а значит, остаются в неведении о состоянии своего здоровья, которое может быть под угрозой. Специалисты клинки знают эту особенность, поэтому создали автоматический механизм передачи информации о значимых отклонениях от нормы из медицинской информационной системы ответственным врачам. Все результаты исследований с критическими данными поступают дежурному врачу. Он самостоятельно связывается с пациентом, расшифровывает результаты и подробно объясняет алгоритм дальнейших действий и необходимой медицинской помощи.

Применение современных стандартов позволяет клинике оказывать качественную и безопасную медицинскую помощь пациентам.

Екатеринбург, Елена Васильева

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